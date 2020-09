Il Leicester, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che l'attaccante Fousseni Diabaté ha firmato un accordo fino al 2023 con il Trabzonspor, squadra turca della Süper Lig. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo.

#lcfc can confirm that attacker Fousseni Diabaté has signed a permanent deal with Turkish Süper Lig side Trabzonspor, subject to international clearance.

— Leicester City (@LCFC) September 25, 2020