Finisce in anticipo il prestito di George Hirst: l'attaccante centrale classe 1999 rientra al Leicester dall'esperienza al Blackburn ma riparte subito dalla rosa delle Foxes. Nuova destinazione, sempre in Championship, per lui: lo attende l'Ipswich Town fino al termine della stagione.

đź‘‹ A new face in the dressing room!

George joins on loan from Leicester City for the remainder of the campaign. #itfc

— Ipswich Town FC (@IpswichTown) January 8, 2023