ufficiale Lens, Gillet annuncia l'addio: "Il club non conta più su di me"

vedi letture

Guillaume Gillet non proseguirà la sua avventura a Lens nonostante il ritorno in Ligue 1 della squadra. Lo annuncia lo stesso giocatore, 36 anni, sul suo profilo Instagram: "Col cuore spezzato desidero dirvi che il club non desidera continuare l'avventura con me" ha dichiarato il belga che prosegue: "L'unica cosa che mi consola è l'esser riuscito con la squadra a riportare i Sang et Or nel posto che meritano".