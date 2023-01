ufficiale Lens, rinnovo per l'esterno Said. Ha firmato fino al 30 giugno 2026

Il Lens, secondo in Ligue 1 a soli tre punti dal Paris Saint-Germain, ha trovato l'accordo per il rinnovo di uno dei giocatori più importanti. Il club francese ha annunciato di aver prolungato il contratto di Wesley Said, esterno offensivo classe 1995 autore di 5 reti in 15 presenze stagionali. Ha firmato fino al 30 giugno 2026.