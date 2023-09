ufficiale Lens, un rinforzo a centrocampo tra gli svincolati: Mendy firma fino al 2025

Il mercato è finito ma il Lens si è rivolto agli svincolati per rinforzare ulteriormente la rosa, in una stagione che vedrà il club francese affrontare anche l'impegno in Champions League. Il reparto che ancora necessitava di qualche ritocco è il centrocampo e allora è stato raggiunto l'accordo con Nampalys Mendy, 31enne nazionale senegalese (ma nato in Francia) che ha chiuso la sua esperienza con il Leicester al termine della scorsa stagione. Ha firmato fino al 30 giugno 2025.