ufficiale Liga, Eibar-Real Sociedad rinviata a causa dell'incendio nella discarica di Zaldibar

La Lega calcio spagnola, in accordo con la Federazione, l'Eibar e la Real Sociedad, e sotto sollecitazione del governo basco (in particolare del Dipartimento di Sanità e Salute), ha deciso di rimandare la sfida tra le due squadre, in programma domani alle 16 allo stadio Ipurua. La decisione si è resa inevitabile per l'incendio scoppiato ieri nella discarica di Zaldibar, che le forze dell'ordine stanno facendo fatica a domare.