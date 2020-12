ufficiale Lille, c'è il cambio di proprietà, Letang nuovo presidente. Salutano Lopez e Campos

Il Lille cambia ufficialmente proprietà. In serata la holding di Gérard Lopez, la Vicotry Soccer è stata ufficialmente venduta a "Callisto Sporting S.à.rl" di proprietà di Merlyn Partners SCSp. In un comunicato, Lopez ha dichiarato: "Date le recenti difficoltà in Ligue 1 e in particolare l'incertezza sul contratto per i diritti televisivi per il campionato francese, è importante che il LOSC sia detenuto da un proprietario di riferimento, con riconosciuta forza finanziaria come Merlyn. Sotto la mia egida, e pur mantenendo alte ambizioni sportive, abbiamo investito oltre 150 milioni di euro nell'acquisto di giocatori e abbiamo generato entrate ancora maggiori. Quindi lascio il club lasciando un'eredità di talenti per il futuro". Oltre a Lopez sluta anche Luis Campos, suo consigliere sportivo.

La nuova proprietà immetterà immediatamente 50 milioni di euro per soddisfare le esigenze di cassa. È stato nominato nuovo presidente e CEO Olivier Létang, nel recente passato presidente del Rennes.