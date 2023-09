ufficiale Lione, addio in prestito fino al termine dell'annata per il giovane terzino Lomani

Nuova avventura nella carriera di Irvyn Lomani. Il terzino classe 2003, che nell'estate di un anno fa ha sottoscritto il suo primo contratto da pro con il Lione, lascia momentaneamente il club di Ligue 1 e va in prestito al Laval in seconda serie. Trasferimento a titolo temporaneo secco, senza opzioni per tramutare l'acquisto in definitivo. Ecco il tweet con l'annuncio.