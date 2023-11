ufficiale Lione, continua la rivoluzione: annunciato il nuovo direttore generale

vedi letture

Novità in casa Lione col proprietario John Textor che ha annunciato il nuovo direttore generale del club: si tratta di Laurent Prud'homme. "Laurent verrà perché ha a cuore l'OL, è il suo club - spiega Textor sul suo sito ufficiale - Non aveva intenzione di trasferirsi in una squadra di calcio prima che iniziassimo le nostre discussioni, ma ha detto di sì proprio perché è OL. La sua famiglia è originaria della regione e ha compiuto tutti gli studi in città. Vede questa come un'opportunità per lui di "tornare a casa".

Preud'homme prende il posto di Vincent Ponsot, che è passato al ruolo di direttore generale della squadra femminile. Ricordiamo che il Lione, protagonista di un pessimo inizio stagione, si trova attualmente all'ultimo posto in classifica, con Fabio Grosso subentrato in panchina a Laurent Blanc lo scorso 18 ottobre.