ufficiale Lione, Terrier ceduto al Rennes a titolo definitivo. Contro la Juve non ci sarà

Martin Terrier saluta il Lione e si accasa allo al Rennes. L'esterno d'attacco classe '97, 35 presenze e 6 reti con l'OL nell'ultima stagione, è stato ceduto a titolo definitivo per 12 milioni più 3 di bonus. Tra le clausole anche un 15% che il Lione incasserà in caso di futura rivendita. Il giocatore, dunque, non sarà tra i protagonisti del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus (nel match di andata - terminato 1-' in favore dei francesi, Terrier aveva fatto il suo ingresso in campo al 21' del secondo tempo).