ufficiale Lipsia, per Mvogo rinnovo e prestito al PSV Eindhoven

Il Lipsia rende noto di aver prorogato il contratto del portiere Yvon Mvogo fino al 2023 e contestualmente lo ha prestato al PSV Eindhoven, dove resterà per due stagioni. Lo svizzero, 26 anni, ha trovato poco spazio nell'ultima stagione con sole 2 presenze in Bundesliga, 3 in Coppa di Germania e uno spezzone in Champions League.