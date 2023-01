ufficiale Liverpool, blindato il talento Bajcetic. Ha firmato un contratto a lungo termine

Stefan Bajcetic è uno dei giovani promossi da Jurgen Klopp in questa stagione. Il centrocampista spagnolo, classe 2004, ha collezionato 10 presenze tra campionato e Coppe (di cui 3 in Champions League) e ha segnato un gol in Premier League. I Reds, soddisfatti del suo rendimento, hanno deciso di blindarlo con un nuovo contratto "a lungo termine".