Attraverso i propri account ufficiali, il Liverpool ha annunciato di aver ceduto in prestito secco fino al termine della stagione il centrocampista Isaac Christie-Davies al Cercle Brugge.

Isaac Christie-Davies has joined @cercleofficial on loan until the end of the season.

Good luck, Isaac! 🙌https://t.co/FbrFr4NShO

— Liverpool FC (@LFC) January 8, 2020