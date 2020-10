ufficiale Liverpool, il talento Elliott va al Blackburn

Harvey Elliott (17), uno dei giocatori di maggior prospettiva transitati nel vivaio del Liverpool negli ultimi anni, passa in prestito al Blackburn in Championship sino al termine della stagione. L'attaccante esterno, nel giro della nazionale under 19, ha già esordito con la prima squadra sia in campionato che nelle coppe.