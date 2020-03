Neil Critchley è il nuovo manager del Blackpool. Il club, che milita nella League One, ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il tecnico dell'Under-23 del Liverpool, che ha firmato un contratto fino a giugno 2023.

đź“ť Blackpool Football Club is delighted to announce that @LFC Under-23s coach Neil Critchley has agreed to become Head Coach on a contract that runs until the end of the 2022/23 season.

🍊 #UTMP https://t.co/nGw3FdNlkx pic.twitter.com/pIUevB0HTR

— Blackpool FC (@BlackpoolFC) March 2, 2020