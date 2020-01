Il Liverpool, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la cessione fino al termine della stagione del centrale difensivo Nathaniel Phillips allo Stoccarda, club di seconda divisione tedesca. Il giocatore, 22 anni, ha disputato 90' nel derby di FA Cup vinto contro l'Everton lo scorso mese.

Nathaniel Phillips has returned to Stuttgart on loan until the end of the season.

