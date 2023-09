Il Liverpool ha comunicato di aver rinnovato il contratto ad uno dei propri giovani talenti. Ha firmato un nuovo accordo a lungo termine con i Reds l'esterno offensivo scozzese Ben Doak (17 anni), talentuoso classe 2005 che ha già fatto il proprio esordio in prima squadra e in Premier League. Di seguito l'annuncio ufficiale dato dalla società inglese.

Ben Doak has signed a new long-term contract with the Reds 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) September 19, 2023