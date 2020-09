Il Liverpool blinda uno dei suoi migliori talenti. Luca Stephenson, centrocampista che ha compiuto 17 anni la scorsa settimana, ha firmato il suo primo contratto da professionista con i Reds. Stephenson ha debuttato con la squadra Under-18 lo scorso anno nonostante fosse nella rosa degli U-16. Determinazione e qualità in mezzo al campo, la sua duttilità gli permette anche di giocare anche sulle corsie esterne.

Luca Stephenson has signed his first professional contract with the Reds 🙌🔴

