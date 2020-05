ufficiale Liverpool, rinnova il diciannovenne Abdi Sharif

vedi letture

Abdi Sharif ha rinnovato il contratto con il Liverpool. Il dicianovenne, nel club sin dall'età di sei anni, ha sofferto un problema al ginocchio nella pre-season e sta ancora completando la propria riabilitazione. "Un nuovo rinnovo significa il modno per me, non ti capita di giocare per il Liverpool spesso, voglio ringraziare tutto lo staff che mi è stato vicino, non vedo l'ora di tornare a giocare". Il centrocampista ha fatto il proprio esordio nell'under23 a gennaio 2019.