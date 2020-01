Rinnovo in casa Liverpool. Il club campione d'Europa in carica ha annunciato di aver esteso il contratto del giovane Morgan Boyes di altri due anni. Il 18enne terzino sinistro gallese ha debuttato con la maglia dei Reds nella sfida di Carabao Cup contro l'Aston Villa e ha firmato il suo primo contratto da professionista durante lo scorso anno.

Morgan Boyes has signed a two-year contract extension with the Reds 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2020