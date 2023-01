ufficiale Liverpool, ritorno alla base per Williams: interrotto il prestito al Blackpool

vedi letture

Ritorno alla base per Rhys Williams. Il Liverpool ha infatti interrotto il prestito al Blackpool del difensore. Sullo sfondo l’infortunio al bicipite femorale di Van Dijk, ha portato i Reds a far rientrare il calciatore per non rimanere a corto di scelte.