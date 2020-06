ufficiale Lokomotiv Mosca, l'ex Juve Howedes risolve il contratto per motivi familiari

Benedikt Höwedes saluta la Lokomotiv Mosca. Il centrale classe '88, ex tra le altre della Juventus, ha risolto consensualmente il proprio contratto dopo due stagioni.

Questo l'annuncio del club della capitale, che informa che il giocatore ha scelto di restare per motivi familiari in Germania e di non rientrare in Russia dopo la quarantena: