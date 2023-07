ufficiale Lorient, altri due acquisti. Arriva un altro Mendy e il portiere Youfeigane

Altro colpo in entrata ufficializzato nelle scorse ore dal Lorient. Dopo aver acquistato ieri Mendy, ex terzino del Manchester City fermo ormai dal 2021 a causa di problemi giudiziari (per reati poi tutti caduti). I Merluzzi di Francia hanno annunciato l'acquisto a costo zero di Dominique Youfeigane (23 anni), il quale era svincolato dopo il termine dell'esperienza con il Guingamp nella cadetteria transalpina. Ha firmato un annuale, fino al 30 giugno 2024.

E non solo, perché è stato annunciato anche l'ingaggio del difensore Formose Mendy, acquistato a titolo definitivo dall'Amiens e messo sotto contratto fino al 30 giugno 2028.

Di seguito gli annunci social dato dal Lorient.

Formose Mendy, nouveau merlu ! 🐟 Le défenseur central de 22 ans s'engage 5⃣ ans avec le @FCLorient ! 🟠⚪️⚫️ — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 20, 2023