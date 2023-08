ufficiale Lorient, Cathline va in Olanda. Il classe 2002 passa in prestito all'Almere City

Lorient molto attivo sul mercato, soprattutto dal punto di vista delle uscite. Nella giornata di oggi, infatti, è stata portata a termine una cessione. Il nome in questione è quello di Yoann Cathline, passato all'Almere City con la formula del prestito.

Ecco il comunicato ufficiale del club francese: "Dopo una prima stagione di Ligue 1 con l'FC Lorient, Yoann Cathline (21) è in prestito per un anno senza opzione di acquisto all'Almere City, club di prima divisione olandese. La scorsa stagione, l'ex Guingampais ha disputato 23 partite di Ligue 1 con il Merlus. Nella Coupe de France, Yoann aveva trovato la rete due volte in tre partite. L'FC Lorient gli augura una grande stagione in Eredivisie".