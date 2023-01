ufficiale Lorient, cessione in prestito per il centrocampista offensivo Boisgard. È del Pau

Cambio di maglia, a titolo temporaneo, per la seconda parte di stagione per il centrocampista offensivo Quentin Boisgard. Il 25enne di proprietà del Lorient ha lasciato i Merluzzi di Francia in prestito sino al termine della stagione, che concluderà in Ligue 2 con il Pau.