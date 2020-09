Nuova sistemazione in prestito per il non sempre irreprensibile portiere del Liverpool Loris Karius (27). Rientrato dalla parentesi biennale al Besiktas, l'estremo difensore tedesco torna temporaneamente in patria all'Union Berlino. Trattativa definita.

.@LorisKarius has completed a loan move to @fcunion for the duration of the 2020-21 season.

All the best for the rest of the campaign 🙌

— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020