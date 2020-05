Il Ludogorets Razgrad ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo dell'attaccante Claudiu Keseru per altre due stagioni. Il romeno classe '86 è arrivato nel club bulgaro nel 2015 e ha messo a segno 115 reti in 193 presenze.

Keseru prolonged his contract for another two years https://t.co/sc0egfC7RE #ludogorets pic.twitter.com/Ry4iSwifz3

— PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) May 5, 2020