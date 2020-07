ufficiale Ludogorets, preso Tekpetey dallo Schalke 04: prestito biennale

L’attaccante Bernard Tekpetey lascia la Germania, almeno per le prossime due stagioni. Il classe ‘97 rientrato in anticipo allo Schalke 04 dal prestito al Fortuna Dusseldorf (che doveva terminare nel 2021) a causa del poco spazio trovato nell’ultima stagione, appena nove presenze in Bundesliga, è stato infatti girato nuovamente in prestito, biennale, al Ludogorets Razgrad, club campione di Bulgaria. Lo ha annunciato lo stesso Schalke sul proprio sito.