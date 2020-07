ufficiale Luis Antonio Valencia lascia la LDU de Quito. Il club: "Situazione complicata"

La Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito ha confermato l'addio di Luis Antonio Valencia. L'ex Manchester United infatti ha rescisso il suo contratto dopo una sola stagione: "Per mezzo del presente, comunichiamo che vista la complicata situazione in cui riversa il Paese, Antonio Valencia e la LDU si sono visti obbligati a prendere alcune difficili decisioni e hanno deciso di terminare la loro relazione contrattuale. Per la LDU è un orgoglio aver contato per tutto questo tempo sull'apporto personale e sportivo di Antonio".