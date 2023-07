ufficiale Luton neopromosso in Premier League, confermato l'attaccante Adebayo

Elijah Adebayo ha rinnovato il suo contratto con il Luton Town, neopromosso in Premier League. L'attaccante 25enne ha esteso il precedente accordo che scadeva nel 2024, pur essendoci un'opzione per un'ulteriore annata. Non è stata resa nota invece la durata del nuovo contratto di Adebayo.