ufficiale Luton Town neopromosso, dall'Aston Villa arriva in prestito Nakamba

Il Luton Town ha messo a segno un altro acquisto in questa estate che segna il ritorno in Premier League a distanza di oltre trent'anni rispetto all'ultima volta. La squadra neopromossa in maglia arancione ha infatti reso noto di aver prelevato in prestito secco fino al termine della stagione 2023/24 il centrocampista Marvelous Nakamba. Il nazionale dello Zimbabwe arriva dall'Aston Villa.

Di seguito l'annuncio ufficiale dato sui social del Luton.