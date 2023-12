ufficiale Macedonia del Nord, rinnova il ct che ha fatto piangere l'Italia del calcio

La Federcalcio della Macedonia ha reso noto in giornata il prolungamento di contratto del commissario tecnico Blagoja Milevski. Accordo fino alla fine del ciclo di qualificazione per i Mondiali del 2026. Questo il messaggio del Consiglio di Amministrazione:

"La Federcalcio macedone, come prima, darà pieno sostegno all'allenatore Blagoja Milevski e alla squadra nazionale. Ci auguriamo di poter affrontare nuove sfide e successi. Siamo profondamente convinti che con grande passione e ambizione, l’allenatore e la sua squadra continueranno a lavorare per il progresso del calcio nazionale macedone.

Gli ultimi mesi e le partite giocate dalla Nazionale A della Macedonia hanno confermato che insieme siamo sulla strada giusta. La squadra sente energia e ambizione per nuovi grandi risultati e siamo sicuri che questo sarà un incredibile stimolo per il lavoro futuro".

52 anni, Milevski è stato promosso dall'Under 21 il 5 agosto 2021. Tra i risultati più rilevanti quello di aver portato la sua selezione alla finale dei playoff per accedere ai Mondiali 2022. Per farlo la squadra è riuscita a battere l'Italia in una partita che rimarrà alla storia. Sempre nel corso di quelle qualificazioni la Macedonia del Nord fu capace di vincere sul campo della Germania. Nelle qualificazioni a Euro 2024 è arrivato un quarto posto nel girone e un altro risultato sorprendente contro l'Italia: un 1-1 a Skopje nel battesimo di Luciano Spalletti.