ufficiale Mainz, esonerato Beierlorzer dopo due giornate. Al suo posto arriva Lichte

Sono bastate due sconfitte in altrettante giornate di Bundesliga al Mainz per decidere di cambiare guida tecnica. Con una nota il club di Bundesliga ha infatti comunicato l'esonero di Achim Beierlorzer. Al posto di quest'ultimo arriva in panchina Jan-Moritz Lichte, già allenatore in seconda della squadra.