ufficiale Maiorca, rinnova un pilastro della difesa. Altri tre anni con il centrale Raillo

Esperto difensore, colonna del Maiorca in cui milita ormai da 7 anni, per il centrale Antonio Raillo (classe 1991) è arrivato in premio un nuovo contratto con la società dell'isola. Il 31enne spagnolo, che aveva il precedente accordo in scadenza al 2024, ha prolungato fino al 30 giugno 2026, come da comunicazione ufficiale del club, che lo definisce "leggenda".