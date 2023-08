UFFICIALE: Man City, blindato il terzino 18enne Rico Lewis. Ha iniziato la Premier da titolare

Il Manchester City blinda il 18enne Rico Lewis. Il talento inglese ha firmato un nuovo accordo fino al 2028, coronando così l'ottimo periodo che l'ha visto iniziare la Premier League 2023-2024 da titolare nel ruolo di laterale destro.

Di seguito l'annuncio ufficiale sul nuovo accordo del classe 2004 cresciuto nell'academy dei Citizens e lanciato in prima squadra da mister Guardiola.



Rico Lewis signs a new five-year contract with City, keeping him at the Etihad Stadium until 2028! ✍️ pic.twitter.com/SPBTS783SG

— Manchester City (@ManCity) August 15, 2023