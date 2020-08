Il Manchester United ha deciso di blindare il portiere Dean Henderson, reduce dal prestito allo Sheffield United. Accordo fino al 2025 stagioni per il 23enne che andrà a guadagnare 120mila sterline a settimana (circa 7 milioni di euro a stagione) che faranno di lui uno dei portieri più pagati al mondo. Henderson, entrato nel giro della nazionale maggiore, si contenderà la titolarità con David de Gea.

Take me home, United Road

To the place, I belong

To Old Trafford, to see United

Take me home, United Road...

🔜🔛🔝 #MUFC pic.twitter.com/NOwMlA52AN

— Dean Henderson (@deanhenderson) August 26, 2020