Odion Ighalo è un nuovo calciatore del Manchester United. Adesso è anche ufficiale: l'operazione per l'ex Udinese si è chiusa con il prestito secco fino a fine stagione. Dopo aver ottenuto il transfer, i Red Devils hanno annunciato l'ultimo colpo pochi minuti fa.



✍ #MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.

Welcome, Odion! 🔴

— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020