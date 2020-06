ufficiale Manchester City, colpo in prospettiva: dall'Utrecht arriva il 2004 Van Sas

vedi letture

Il City si aggiudica il derby di Manchester per un giovane portiere olandese. Un colpo in prospettiva per il club inglese che si aggiudica un profilo molto interessante per il futuro. L’Utrecht ha ufficializzato sul proprio sito internet la cessione ai citizens di Mikki Van Sas, estremo difensore classe 2004.