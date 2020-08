Claudio Bravo lascia il Manchester City. Il portiere cileno, 37 anni, ha completato i suoi quattro anni di contratto col club inglese. Scelto da Pep Guardiola nell'estate 2016, ha cominciato la sua avventura da titolare, perdendo poi il posto e venendo schierato prevalentemente nelle coppe nazionali, dove ha vinto da titolare la Carabao Cup del 2018 e del 2020.

Everybody at Manchester City would like to thank Claudio for his four years at the Club and wish him the best of luck in his future endeavours 🙌

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/xFLBhEwp4K

— Manchester City (@ManCity) August 18, 2020