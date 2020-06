L'addio di Mikel Arteta, diventato allenatore dell'Arsenal lo scorso 20 dicembre, aveva lasciato un vuoto nello staff tecnico del Manchester City. Dopo alcuni giorni di voci insistenti, è arrivata l'ufficialità: Juan Manuel Lillo entrerà a far parte dei collaboratori di Guardiola, diventando assistant coach, cioè allenatore in seconda.

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach 👌⁣

— Manchester City (@ManCity) June 9, 2020