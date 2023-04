UFFICIALE: Manchester United, blindato Garnacho. Il talento argentino firma un quinquennale

Ufficiale: Alejandro Garnacho ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester United. I Red Devils blindano uno dei suoi gioielli, per lui contratto lungo fino al 30 giugno 2028.

Appena diciottenne, l'argentino ha già una trentina di presenze nella prima squadra degli inglesi.

Locked in 🔏

We are thrilled to announce @AGarnacho7 has committed his future to United! 🤩#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 28, 2023