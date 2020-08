Chong al Werder Brema, ora è anche ufficiale. Il giovane giocatore aveva già iniziato ad allenarsi con il club tedesco questa mattina ma ora il Manchester United ha ufficializzato il suo passaggio in prestito al Werder per una stagione.

ℹ️ @TahithC has joined Werder Bremen on loan for the 2020/21 season.

Good luck, Tahith! 🤞#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 16, 2020