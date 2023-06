Giornata di annunci in casa Manchester United. I Red Devils hanno appena comunicato i rinnovi di contratto dei due portieri Tom Heaton e Nathan Bishop, per i quali era prevista un'opzione di prolungamento annuale.

Sono stati prolungati anche gli accordi dei difensori Rhys Bennett e Ethan Laird, così come è stato offerto un nuovo contratto al giovane attaccante Mateo Mejia.

Questo il comunicato ufficiale dello United:



📋 Confirmation of our official retained list, which has been submitted to the @PremierLeague.#MUFC || #PL

— Manchester United (@ManUtd) June 16, 2023