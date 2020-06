ufficiale Manchester United, rinnova Scott McTominay

vedi letture

Il Manchester United rende noto con un comunicato ufficiale il rinnovo di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, 23 anni, ha firmato un accordo fino al 2025, con opzione per estendere per un'ulteriore stagione. Prodotto del vivaio dei red devils, McTominay ha fatto esordio in Premier League nel maggio 2017. In questa stagione è stato impiegato con regolarità, raccogliendo 21 presenze in campionato e segnando 4 reti.