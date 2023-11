Importante addio nella dirigenza del Manchester United, che cambierà CEO. Addio al club dopo 16 anni di permanenza in vari incarichi per Richard Arnold, attuale Chief Executive dei Red Devils. La decisione è stata presa dallo stesso Arnold, che si è dimesso dal ruolo. Come si legge nel comunicato del club, la funzione di CEO sarà assunta ad interim da Patrick Stewart.

Arnold ha salutato così il Man United: "È stato un privilegio incredibile, 16 anni tra alti e bassi con come costante la dedizione dei nostri dipendenti e dei fan. Ringrazio tutti loro e auguro il meglio al club per il futuro". Il vicepresidente esecutivo Joel Glazer lo ringrazia così: "Ha svolto un servizio eccezionale al Manchester United negli ultimi 16 anni, ora ci imbarcheremo alla ricerca di un nuovo CEO che sia permanente".

Richard Arnold has decided to step down as Chief Executive of Manchester United after 16 years at the club.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 15, 2023