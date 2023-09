ufficiale Marsiglia, ecco il nuovo centrale: arriva in prestito Bamo Meite

Nuovo acquisto per la difesa del Marsiglia, che poco fa ha annunciato l'arrivo di Bamo Meite, difensore centrale che arriva all'OM in prestito dal Lorient. Ventunenne, Meitè è pronto a mettersi in mostra con il Marsiglia dopo una buona stagione al Lorient nella scorsa annata.