ufficiale Marsiglia, primo contratto da professionista per il difensore Said

Ancora non ha esordito nella prima squadra del Marsiglia, ma è in aria di farlo. Nel frattempo per il difensore Yakine Said, classe 2004 dal doppio passaporto della Francia e delle Comore (per ora ha scelto di giocare con quest'ultima) ecco il primo contratto da professionista: si lega all'OM fino al 30 giugno 2026.