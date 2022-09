ufficiale Mbokani riparte dalla seconda serie belga. Ha firmato con il Beveren

Dieumerci Mbokani non si ferma. L'attaccante classe 1985, che ha vestito le maglie di Anderlecht, Monaco e Dinamo Kiev, riparte dalla seconda divisione belga e firma con il Beveren. Il congolese, 22 reti in 48 presenze con la sua Nazionale, era svincolato dopo aver lasciato in estate il Kuwait SC.