UFFICIALE: Melbourne City, dal Gamba Osaka arriva Susaeta

È già terminata l'esperienza in Giappone di Markel Susaeta. L'ex centrocampista dell'Athletic Club, infatti, cambia ancora continente e vola in Australia, dove ha firmato un contratto con il Melbourne City. Il giocatore, classe 1987, ha disputato solo sette presenze con la maglia del Gamba Osaka, la squadra che lo aveva accolto dopo una vita trascorsa nei Paesi Baschi.

