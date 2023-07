ufficiale Metz, doppia mossa. Il terzino Colin torna in Francia dopo 10 anni

Doppia mossa per il Metz neopromosso in Ligue 1, che ha annunciato nelle scorse ore un acquisto e una cessione. Arriva dal Birmingham il terzino 31enne Maxime Colin, con cui i granata hanno sottoscritto un contratto biennale, in scadenza il 30 giugno 2025. Torna in Francia 10 anni dopo aver lasciato il Troyes per l'Anderlecht nel 2003 e aver vestito più maglie in Inghilterra.

In uscita saluta a titolo temporaneo l'attaccante Papa Ndiaga Yade: il 23enne scende in prestito al Quevilly Rouen, in cadetteria, che a sua volta aveva annunciato nei giorni scorsi l'arrivo di un altro profilo dalla Ligue 1, il 21enne attaccante Alan Do Marcolino. Prima di partire ha esteso il suo contratto con il Rennes fino al 2026.

